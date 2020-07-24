Львов примет юниорский чемпионат Украины по вольной борьбе

24 июля, 2020, 12:00

В конце августа во Львове на велотреке СКА состоятся сразу два чемпионата Украины по вольной борьбе среди юниоров. Также пройдет чемпионат Украины U23 среди женщин

Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Львовской областной государственной администрации, передает "Еспресо.Захид".

"Львовщина загрустила за большими ивентами национального масштаба. Очень приятно, что одним из первых мы проводим юниорский чемпионат Украины по вольной борьбе, ведь это тот вид спорта, который является визитной карточкой нашей области", - рассказал начальник управления физической культуры и спорта Роман Химьяк .

За подготовку мест проведения соревнований, встреча, организацию размещения и питания, отправку участников соревнований и судов ответственные управления физической культуры и спорта Львовской ОГА и областная ассоциация спортивной борьбы.

Отметим, эти соревнования станут отборочными для формирования сборных команд Украины для участия в чемпионатах Европы и мира.