Курченко и контрабанда: стало известно имя настоящего владельца затонувшего в Южном танкера Delfi

24 июля, 2020, 20:15

В расследовании отметили, что затонувший в Одессе танкер Delfi, скорее всего, принадлежит экс-депутату от "Партии регионов" Юрий Голикову

Об этом говорится в программе Watchdogs.Разследование на телеканале "Прямой".

По морскому праву, после кораблекрушения у судовладельца есть шесть месяцев, чтобы начать подъем судна. Даже затонувшее судно остается чьей-то собственностью, ее нельзя трогать.

Отмечается, что судно под флагом Молдовы принадлежит лондонской компании. Поднимает его частная одесская фирма. При чем здесь президент Владимир Зеленский, который "поручил" его убрать до 20 июля? Вообще ни к чему. Экскурсия президента к затонувшему танкеру не имела никакого практического смысла. Хотя нет, цель же была - записать очередной видосик.

Поднять Delfi 20 июля, как требовал Зеленский, не получилось. И ... ничего не произошло. Работы спокойно продолжились и продолжаются. Новый ориентировочный срок - начало августа.

Журналисты заметили, к представителю судовладельца у Зеленского никаких вопросов нет. А кто же судовладелец? В официальном отчете о расследовании аварии указано, что Delfi принадлежит британской компании "Мистер Дрейк ПиСи". А эта компания принадлежит офшорке с Маршалловых островов - "Телин менеджмент". Офшорка анонимная, поэтому след обрывается. Зайдем с другой стороны. На видео с Зеленским мы можем видеть некоего Юрия Голикова. Он выступает как представитель судовладельца на всех переговорах по подъему танкера. От чьего имени он выступает? Встречаться с журналистами Голиков отказывается наотрез

Но хотя Голиков и отказался встретиться, в разговоре с журналистом Watchdogs он подтвердил информацию, которая ранее гуляла только в интернете. Реальным владельцем Delfi является бывший депутат Николаевского областного совета от "Партии регионов" Олег Ковтунов.

Компании Олега Ковтунова и непосредственно танкер Delfi фигурировали в криминальной истории - одесская полиция считала, что они принимали участие в контрабандных операциях группы Курченко. Один из олигархов Януковича, который заработал миллиардное состояние буквально за пару лет - именно на контрабанде горючего. Что делал Delfi в 2019 г. в Одесском заливе? Вероятно, работал как плавучая бензоколонка, конечно же, нелегально.

Сейчас под следствием лишь капитан Delfi - за то, что якобы нарушил правила судоходства. После того, как танкер выбросило на берег и стало понятно, что он мог работать в Одесском заливе только как нелегальная бензоколонка, ничьи головы не полетели.

Но Зеленского это не интересовало. Он приплыл к судну, топнул ножкой и приказал до 20 июля корабль убрать! Как они там любят говорить? "Взял под личный контроль. Только вот дальше почему-то получается, что все, что берется под личный контроль президента - системно проваливается.

В воскресенье, 26 июля, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации Одесской области признает затопление танкера Delfi техногенной катастрофой .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb