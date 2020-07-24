Коронавирус у мэра Славянска: девять работников горсовета отправили на самоизоляцию
24 июля, 2020, 15:53
В Славянске, где накануне у мэра Вадима Ляха обнаружили заболевание коронавирусом, 9 работников горсовета пошли на самоизоляцию
Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
"После обнаружения COVID-19 у мэра эпидемиологической службой был определен круг контактных лиц. 9 работников городского совета отправлены на самоизоляцию с последующим лабораторным контролем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городской совет продолжает работать с соблюдением карантинных ограничений.
- 23 июля мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него подтвердили COVID-19 .
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