Коронавирус у мэра Славянска: девять работников горсовета отправили на самоизоляцию

24 июля, 2020, 15:53

В Славянске, где накануне у мэра Вадима Ляха обнаружили заболевание коронавирусом, 9 работников горсовета пошли на самоизоляцию

Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

"После обнаружения COVID-19 у мэра эпидемиологической службой был определен круг контактных лиц. 9 работников городского совета отправлены на самоизоляцию с последующим лабораторным контролем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городской совет продолжает работать с соблюдением карантинных ограничений.

23 июля мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него подтвердили COVID-19 .

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