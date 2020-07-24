Контакты с помощью QR-кодов: WhatsApp представил новую функцию

24 июля, 2020, 20:46

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять новые контакты, используя QR-коды

Об этом сообщает India Today.

"WhatsApp наконец представил долгожданную функцию с поддержкой QR-кодов для пользователей (операционной системы, - ред.) IOS", - говорится в сообщении.

Отныне добавить новый контакт можно через QR-код своего собеседника. Нужный QR-код находится в разделе "Настройки" мессенджера.

Информации, когда функция станет доступной для пользователей операционной системы Andoid, пока нет.

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