Контакты с помощью QR-кодов: WhatsApp представил новую функцию
24 июля, 2020, 20:46
Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять новые контакты, используя QR-коды
Об этом сообщает India Today.
"WhatsApp наконец представил долгожданную функцию с поддержкой QR-кодов для пользователей (операционной системы, - ред.) IOS", - говорится в сообщении.
Отныне добавить новый контакт можно через QR-код своего собеседника. Нужный QR-код находится в разделе "Настройки" мессенджера.
Информации, когда функция станет доступной для пользователей операционной системы Andoid, пока нет.
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