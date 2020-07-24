Карантин: в Черновицкой области с 3 августа разрешили открыть детсады

24 июля, 2020, 20:42

На Буковине разрешили работу детских садов с 3 августа

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на комментарий санитарного врача области Натальи Гопко.

"В Черновицкой области разрешили открыть детские сады с 3 августа. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Решение о возобновлении работы садиков теперь должны принять органы местного самоуправления", - сказал Гопко.

Как должны работать садики после карантина:

- работникам и детям должны измерять температуру;

- не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;

- поверхности должны дезинфицировать каждые 2 часа;

- разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, обеспечить дистанцирование детей.

С 27 июля готовность детсадов до открытия будут проверять мобильные группы. По словам санитарного врача, сейчас в области к открытию готовы только 30% садов.

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