Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца года, - Шмыгаль

24 июля, 2020, 14:20

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца 2020 года

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает hromadske .

По его словам, отмена ГФС фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

"До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил Шмыгаль.

Государственная фискальная служба - центральный орган исполнительной власти Украины, занимается государственной налоговой политикой, политика в сфере государственного таможенного дела, а также вопросами единого взноса на государственное соцстрахование и борьбой с правонарушениями налогового и таможенного законодательства.

11 июня обнародован текст меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-ти месячной программы stand-by между Украиной и МВФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb