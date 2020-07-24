Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца года, - Шмыгаль
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает hromadske .
По его словам, отмена ГФС фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.
"До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил Шмыгаль.
Государственная фискальная служба - центральный орган исполнительной власти Украины, занимается государственной налоговой политикой, политика в сфере государственного таможенного дела, а также вопросами единого взноса на государственное соцстрахование и борьбой с правонарушениями налогового и таможенного законодательства.
- 11 июня обнародован текст меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-ти месячной программы stand-by между Украиной и МВФ.
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