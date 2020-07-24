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Espreso.tvОбществоКабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца года, - Шмыгаль

Кабмин ликвидирует Государственную фискальную службу до конца года, - Шмыгаль

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца 2020 года

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает hromadske .

По его словам, отмена ГФС фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

"До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил Шмыгаль.

Государственная фискальная служба - центральный орган исполнительной власти Украины, занимается государственной налоговой политикой, политика в сфере государственного таможенного дела, а также вопросами единого взноса на государственное соцстрахование и борьбой с правонарушениями налогового и таможенного законодательства.

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