ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей
24 июля, 2020, 11:06
В пятницу, 24 июля, в ряде областей Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"24 июня в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Луганской области возникли масштабные лесные пожары, вызванные обстрелами со стороны российских оккупантов.
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