ГСЧС предупредила о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей

24 июля, 2020, 11:06

В пятницу, 24 июля, в ряде областей Украины наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 июня в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области возникли масштабные лесные пожары, вызванные обстрелами со стороны российских оккупантов.

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