Главу НБУ и вице-премьера по промышленности назначили незаконно: они не прошли спецпроверку, - журналист
Об этом журналист Даниил Мокрик написал в Facebook.
"Ни Шевченко, ни Урусский перед назначением не прошли специальную проверку, предусмотренную, в частности, Законом "О предотвращении коррупции". И тот, и другой предоставили пакеты документов на проведение этой проверки только в день назначения. По состоянию на 21 июля результатов их спецпроверок в Аппарате Верховной Рады еще не было ", - отметил журналист.
Читайте также: Уруский задекларировал 7 тыс. грн доходов за прошлый год
Он отметил, что специальная проверка перед назначением на должность предусмотрена рядом законодательных актов, в частности - Законом «О предупреждении коррупции».
Читайте также: Глава НБУ исправил декларацию: появились новые доходы и ценные часы
В рамках спецпроверки ряд органов, в том числе - НАПК, Судебная администрация и МВД - проверяют кандидатов на предмет коррупционных рисков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор