Главу НБУ и вице-премьера по промышленности назначили незаконно: они не прошли спецпроверку, - журналист

24 июля, 2020, 18:41

Журналист Даниил Мокрик заявил, что главу НБУ Кирилла Шевченко и вице-премьера и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского назначили в нарушение закона о предотвращении коррупции

Об этом журналист Даниил Мокрик написал в Facebook.

"Ни Шевченко, ни Урусский перед назначением не прошли специальную проверку, предусмотренную, в частности, Законом "О предотвращении коррупции". И тот, и другой предоставили пакеты документов на проведение этой проверки только в день назначения. По состоянию на 21 июля результатов их спецпроверок в Аппарате Верховной Рады еще не было ", - отметил журналист.

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Он отметил, что специальная проверка перед назначением на должность предусмотрена рядом законодательных актов, в частности - Законом «О предупреждении коррупции».

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В рамках спецпроверки ряд органов, в том числе - НАПК, Судебная администрация и МВД - проверяют кандидатов на предмет коррупционных рисков.

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