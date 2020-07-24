Главу коммунальной больницы Сосновки на Львовщине поймали на взятке

Об этом информирует пресс-служба полиции Львовской области.

Как выяснили следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины по материалам сотрудников Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, при процессуальном руководстве прокуратуры области, злоумышленник требовал от пациентки неправомерную выгоду в сумме две тысячи долларов США за оформление медицинских документов о наличии у нее заболевания дыхательных путей, на основании которых женщина могла получить государственные выплаты по состоянию здоровья.

Правоохранители разоблачили злоумышленника сегодня, 24 июля, во время получения им части неправомерной выгоды в сумме одной тысячи долларов США. Проводятся неотложные следственные действия.

Также решается вопрос о сообщении руководителю больницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а также избрании ему меры пресечения.

За совершенное медику грозит наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Корреспондент Еспресо.Запад выяснила, что речь идет о руководителе коммунальной больницы в шахтерском городе Сосновка. В частных разговорах жители Сосновки подтверждают, что на самом деле без справки, за которую директор местной больницы требовал взятки, надеяться на получение государственных выплат для работников шахт.