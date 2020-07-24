Главу коммунальной больницы Сосновки на Львовщине поймали на взятке
Об этом информирует пресс-служба полиции Львовской области.
Как выяснили следователи отдела по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины по материалам сотрудников Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, при процессуальном руководстве прокуратуры области, злоумышленник требовал от пациентки неправомерную выгоду в сумме две тысячи долларов США за оформление медицинских документов о наличии у нее заболевания дыхательных путей, на основании которых женщина могла получить государственные выплаты по состоянию здоровья.
Правоохранители разоблачили злоумышленника сегодня, 24 июля, во время получения им части неправомерной выгоды в сумме одной тысячи долларов США. Проводятся неотложные следственные действия.
Также решается вопрос о сообщении руководителю больницы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, а также избрании ему меры пресечения.
За совершенное медику грозит наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Корреспондент Еспресо.Запад выяснила, что речь идет о руководителе коммунальной больницы в шахтерском городе Сосновка. В частных разговорах жители Сосновки подтверждают, что на самом деле без справки, за которую директор местной больницы требовал взятки, надеяться на получение государственных выплат для работников шахт.
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