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Espreso.tvОбществоГлава ВОЗ о пандемии: возвращения к прежнему образу жизни нет

Глава ВОЗ о пандемии: возвращения к прежнему образу жизни нет

Пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, некоторые жизни она разрушила

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он сказал, что в условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, "может быть вопросом жизни и смерти".

"Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврат к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", - заявил Гебреисус.

Он призвал делать осознанный выбор, поскольку под угрозой может быть не только жизнь одного человека, но и окружающих.

"Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", - отметил глава ВОЗ.

Ранее Гебреисус заявил, что основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантинные ограничения.

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