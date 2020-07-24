Глава ВОЗ о пандемии: возвращения к прежнему образу жизни нет
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
Он сказал, что в условиях пандемии решение, куда идти и с кем встречаться, "может быть вопросом жизни и смерти".
"Совершенно ясно, что люди хотят жить своей жизнью. Но возврат к прежнему образу жизни нет. Пандемия уже изменила наш образ жизни", - заявил Гебреисус.
Он призвал делать осознанный выбор, поскольку под угрозой может быть не только жизнь одного человека, но и окружающих.
"Это может быть не ваша жизнь, но ваш выбор может повлиять на жизнь или смерть кого-то, кого вы любите, или совершенно незнакомого человека", - отметил глава ВОЗ.
Ранее Гебреисус заявил, что основным методом борьбы с распространением коронавируса является отслеживание его распространения, а не только карантинные ограничения.
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