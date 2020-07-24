Генсек ООН призвал выполнять договоренности о перемирии на Донбассе

24 июля, 2020, 09:36

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня

Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Генсек ООН призывает все стороны полностью соблюдать согласованных условий и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, продолжающих больше страдать от боевых действий", - отмечается в сообщении.

Гутерриш призвал обеспечить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения.

Генсек ООН призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры для обеспечения нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", ТКГ и ОБСЕ.