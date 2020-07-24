Генсек ООН призвал выполнять договоренности о перемирии на Донбассе
24 июля, 2020, 09:36
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня
Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"Генсек ООН призывает все стороны полностью соблюдать согласованных условий и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, продолжающих больше страдать от боевых действий", - отмечается в сообщении.
Гутерриш призвал обеспечить гуманитарный доступ и условия вдоль линии соприкосновения.
Генсек ООН призывает все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры для обеспечения нового импульса в мирных усилиях "нормандской четверки", ТКГ и ОБСЕ.
- 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня . В России подтвердили прекращение огня на Донбассе.
- В ОБСЕ рассказали об условиях нового перемирия на Донбассе, что должна начаться 27 июля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ожидается подписание документа по всеобъемлющего и полного прекращения огня на Донбассе с 27 июля, договоренности по которому достигнуто в ТКГ всеми лидерами стран "Нормандской четверки"
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