ГБР передало дело об избиении активиста "Автомайдана" экс-главой СБУ Харьковщины в суд

24 июля, 2020, 08:47

Обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта запаса и полковника запаса Службы безопасности, которые обвиняются в хулиганстве, передали в суд

Об этом сообщает преесс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 12 июня 2015 года между экс-правоохранителями и активистом Автомайдана возник конфликта. В результате конфликта они избили активиста.



В случае доказательства вины ексспивробитникам СБУ грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины в хулиганстве.