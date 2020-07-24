ГБР передало дело об избиении активиста "Автомайдана" экс-главой СБУ Харьковщины в суд
24 июля, 2020, 08:47
Следствием установлено, что 12 июня 2015 года между экс-правоохранителями и активистом Автомайдана возник конфликта. В результате конфликта они избили активиста.
Обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта запаса и полковника запаса Службы безопасности, которые обвиняются в хулиганстве, передали в суд
Об этом сообщает преесс-служба ГБР.
Следствием установлено, что 12 июня 2015 года между экс-правоохранителями и активистом Автомайдана возник конфликта. В результате конфликта они избили активиста.
В случае доказательства вины ексспивробитникам СБУ грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.
- Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю Харьковского управления Службы безопасности Украины в хулиганстве.
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