Газпром перевел долю в "Северном потоке" на свою "дочку"

24 июля, 2020, 11:25

Головная компания "Газпром" перевела долю (51%) в проектно компании газопровода "Северный поток" (Nord Stream AG) на ООО "Газпром международные проекты"

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в рамках работы по повышению эффективности управления активами" Газпрома ", - прокомментировали журналистам в управлении информации ОАО" Газпром ".

ООО "Газпром международные проекты" появилось в составе группы газового холдинга в марте. Ее генеральным директором назначен начальник департамента внешнеэкономической деятельности Дмитрий Хандога.

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Ранее компания называлась "Газпром Русская" (по названию компрессорной станции "Русская" - отправной точки газопровода "Турецкий поток"). Она должна была стать оператором строительства газопровода "Турецкий поток", но его построила другая "дочка" - South Stream Transport BV (Новая под предшественник "Турецкого", "Южный поток" и владелец контрактов и разрешений).

Еще ранее ООО называлось "Ковиктанефтегаз", оно досталось "Газпрома" в составе активов ОАО "РУСИА Петролеум".