Есть шанс, что это перемирие будет подтверждено в "нормандском" формате, - представитель Украины в ТКГ

24 июля, 2020, 15:49

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе считает высокими шансы на прекращение огня на Донбассе с 27 июля

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил заместитель главы делегации, народный депутат Александр Мережко.

"У него не такой абстрактный, общий характер, как в предыдущих. Кроме того, есть шанс, что это перемирие будет подтверждено на самом высоком уровне, речь о нормандском формате. Это придает ему политической и дипломатической вес, нарушить его будет гораздо сложнее, и нарушения будут иметь последствия", - сказал Мережко.

Он допускает, что отдельные нарушения перемирия возможны в первое время.

"Может быть общее нарушение перемирия, с масштабными боевыми действиями, а могут быть отдельные эпизодические нарушения. На первых порах такие отдельные нарушения могут случаться, но нас интересует общая поддержка режима прекращения огня, что требует дисциплины со стороны, прежде всего, российских оккупационных войск на Донбассе", - отметил Мережко.

По его словам, сейчас участники "нормандской четверки" внимательно следят за выполнением Минске.

"Франция и Германия более тщательно смотрят на этот процесс и оценивают, кто действительно добросовестно заинтересован в реализации Минских соглашений, а кто ведет себя недобросовестно, хочет их сорвать, обвинив другую сторону. Они наблюдают и будут делать соответствующие выводы", - подытожил Мережко.

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня . В России подтвердили прекращение огня на Донбассе.

В ОБСЕ рассказали об условиях нового перемирия на Донбассе, которое должно начаться 27 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас ожидается подписание документа по всеобъемлющему и полному прекращению огня на Донбассе с 27 июля, договоренности по которому достигнуты в ТКГ всеми лидерами стран "нормандской четверки".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта соблюдать договоренности о прекращении огня.