Экс-претендент в президенты Беларуси Цепкало вместе с детьми срочно покинул страну

24 июля, 2020, 13:39

Валерий Цепкало, который собирался участвовать в президентских выборах, покинул страну из-за возможного ареста

Об этом рассказала его жена в комментарии TUT.by .

По ее словам, Цепкало собирались задержать, а ее саму - лишить родительских прав.

Сейчас екскандидат с детьми находится в России.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего мужа планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Два дня назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс о лишении меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси ", - сказала Вероника Цепкало.

Жена Цепкало Вероника осталась в Беларуси. Она участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановськой