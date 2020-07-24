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Espreso.tvОбществоЭкс-претендент в президенты Беларуси Цепкало вместе с детьми срочно покинул страну

Экс-претендент в президенты Беларуси Цепкало вместе с детьми срочно покинул страну

Валерий Цепкало, который собирался участвовать в президентских выборах, покинул страну из-за возможного ареста

Об этом рассказала его жена в комментарии TUT.by .

По ее словам, Цепкало собирались задержать, а ее саму - лишить родительских прав.

Сейчас екскандидат с детьми находится в России.

"Мы получили информацию из достоверных источников, что моего мужа планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Два дня назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. Как я понимаю, они запустили процесс о лишении меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси ", - сказала Вероника Цепкало.

Жена Цепкало Вероника осталась в Беларуси. Она участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановськой

  • Напомним, Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года. Сейчас он баллотируется на шестой подряд президентский срок.
  • Голосование на очередных выборах белорусского президента должна состояться 9 августа.
  • После того чем 14 июля ЦИК Республики Беларусь отказалась регистрировать кандидатами оппозиционеров Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало, несмотря на то, что они предоставили Комиссии свыше 100 тыс. Необходимых в таком случае подписей, люди вышли на улицы. Не обошлось без столкновений с силовиками и задержаний, количество которых исчислялась сотнями.
  • С узнаваемых политических фигур, не зависящим от президента ЦИК было зарегистрировано только Светлану Тихановську , о которой Лукашенко говорит, что она "упадет, бедняга" .
  • 16 июля достигнуто соглашение о Объединение оппозиции .
  • Объединенная белорусская оппозиция подготовила новый план мирного победы над Лукашенко.
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