Донецкие художники привезли в Ивано-Франковск "средиземноморскую" выставку

24 июля, 2020, 14:43

Через три недели выставка переедет во Львов

В Ивано-Франковском музее искусств Прикарпатья открыли выставку произведений изобразительного искусства художников Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской ОГА , передает "Еспресо-Захид".

Выставка объединяет десятки работ художников из Донецкой области, которые были созданы в рамках проекту Impression.

В рамках этого проекту в 2016 году молодые художники из Мариуполя Анна Апельта-Матвийчук, Даниил Немировский, Александр Стельмах, Дарья Узун и Анастасия Юрченко-Джой посетили художественный пленэр в Испании и Франции, во время которого и создали представлены на выставке работы.











Выставка продлится до 13 августа.

Событие проходит в рамках сотрудничества между Ивано-Франковской и Донецкой областными государственными администрациями.

"Искусство объединяет. Примечательно, что наше сотрудничество в рамках меморандума между Ивано-Франковской и Донецкой областными государственными администрациями начинается с художественных вещей, которые вдохновляют и восхищают прикарпатцев. Убеждена, что художественные произведения прекрасные и объединяют нашу страну. Хотелось бы поблагодарить художникам Донецкого края, которые представили свои работы ", - отметила советник председателя облгосадминистрации Леся Крупьяк.