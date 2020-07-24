Для защиты от фальсификации: в Украине введут 2D-кодирование лекарств, - Степанов

24 июля, 2020, 14:37

Министерство здравоохранения Украины планирует ввести 2D-кодирование лекарственных средств для борьбы с фальсифицированными лекарствами

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает РБК-Украина .

"По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Это большой риск для пациентов. ... Первое, что мы проговорили, - введение 2D-кодирования на наших лекарственных средствах, всех, используемых и зарегистрированы в Украине. Это и украинской, и импортного производства. Такова мировая практика ", - сказал Степанов.

По его словам, 2D-кодирования осуществляться при производстве препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

"Таким образом мы можем четко проконтролировать, что в наших аптеках не будет фальсифицированных лекарственных средств", - отметил Степанов.

Впрочем, по словам главы Минздрава, на внедрение 2D- кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии.

Первыми на 2D-кодирования будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

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