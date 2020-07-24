Disney отложил выход трех основных блокбастеров из-за COVID-19, среди них "Звездные войны"

24 июля, 2020, 10:32

Кинокомпания Disney отложила выпуски фильмов "Аватар", "Звездные войны" и "Мулан" из-за ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает ВВС .

"(Кинокомпания - ред.) Дисней задержала и отложила выпуск своих трех основных фильмов", - говорится в сообщении.

Сиквел "Аватара" выйдет декабре 2022 года, а следующий фильм из вселенной "Звездных войн" - в декабре 2023 года.

Ремейк истории о Мулан полностью исключили из графиков.