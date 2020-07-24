Disney отложил выход трех основных блокбастеров из-за COVID-19, среди них "Звездные войны"
24 июля, 2020, 10:32
Кинокомпания Disney отложила выпуски фильмов "Аватар", "Звездные войны" и "Мулан" из-за ситуации с коронавирусом
Об этом сообщает ВВС .
"(Кинокомпания - ред.) Дисней задержала и отложила выпуск своих трех основных фильмов", - говорится в сообщении.
Сиквел "Аватара" выйдет декабре 2022 года, а следующий фильм из вселенной "Звездных войн" - в декабре 2023 года.
Ремейк истории о Мулан полностью исключили из графиков.
- Власти американского штата Флорида позволила 11 июля открыть после карантина парк развлечений Диснейленд.
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