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Espreso.tvОбществоDisney отложил выход трех основных блокбастеров из-за COVID-19, среди них "Звездные войны"

Disney отложил выход трех основных блокбастеров из-за COVID-19, среди них "Звездные войны"


фото: next-brands.com
Кинокомпания Disney отложила выпуски фильмов "Аватар", "Звездные войны" и "Мулан" из-за ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает ВВС .

"(Кинокомпания - ред.) Дисней задержала и отложила выпуск своих трех основных фильмов", - говорится в сообщении.

Сиквел "Аватара" выйдет декабре 2022 года, а следующий фильм из вселенной "Звездных войн" - в декабре 2023 года.

Ремейк истории о Мулан полностью исключили из графиков.

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