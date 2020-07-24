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Espreso.tvОбществоДетям на радость: во Львове заработал "Городок аттракционов"

Детям на радость: во Львове заработал "Городок аттракционов"


фото: Парк культури
Теперь дети смогут покататься на различных каруселях, посетить лазанку, лебедей и лодки на воде

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Сегодня, 24 июля, после длительных карантинных ограничений наконец возобновил свою работу львовский Парк культуры. В частности, заработал "Городок аттракционов". Семейные, детские, экстремальные - все аттракционы доступны для детей. Впрочем из-за технического состояния не откроется автодром.

"Работники парка придерживаются всех санитарных норм, - рассказала "Еспресо-Запад" пресс-секретарь Парка Ирина Вовк. - Все обеспечены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Осуществляется регулярный замер температуры. Сейчас уже немало детей. Так приятно снова слышать их радость. Впрочем мы просим родителей также соблюдать правила карантина, прежде всего иметь с собой маску ".

Кроме запуска работы аттракционов, руководство парка готовится также к открытию еще одного проекта. "Пробуждение с классикой" - такое развлечение будет доступнодля посетителей с сентября.

"Каждую субботу в сентябре будут происходить двухчасовые концерты утром. Начинаться действо будет в 10:00. Участие будут принимать большие оркестры и хоровые коллективы, - добавляет Ирина Вовк. - Сейчас мы готовимся к музыкальному действу: планируем смету, приглашаем музыкантов".

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Итак, Парк культуры приглашает завершать лето с развлечениями и с пользой. Кроме того, обещают разнообразные немассовые мастер-классы и детские фестивали. В Парке отмечают: предложений сейчас множество, поэтому стараются не отказывать, лишь бы были соблюдены карантинные нормы

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