Цифровые билеты и дистанция: ЕС принял правила путешествий в условиях пандемии COVID-19
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
ЕС принял ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.
"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в заявлении.
Рекомендуемые меры включают:
- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
- широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.
Совет предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.
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