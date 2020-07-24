Цифровые билеты и дистанция: ЕС принял правила путешествий в условиях пандемии COVID-19

24 июля, 2020, 21:04

Совет Европейского Союза принял правила, направленные на минимизацию риска заражения коронавирусом во время путешествий

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

ЕС принял ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в заявлении.

Рекомендуемые меры включают:

- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

- широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

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