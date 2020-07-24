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Espreso.tvМирЦифровые билеты и дистанция: ЕС принял правила путешествий в условиях пандемии COVID-19

Цифровые билеты и дистанция: ЕС принял правила путешествий в условиях пандемии COVID-19


фото: Reuters
Совет Европейского Союза принял правила, направленные на минимизацию риска заражения коронавирусом во время путешествий

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

ЕС принял ряд правил, направленных на минимизацию риска заражения в трансграничных системах коллективного пассажирского транспорта.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в заявлении.

Рекомендуемые меры включают:

- физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

- широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

- соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

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