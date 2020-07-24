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Espreso.tvСпортАвстрийский клуб объявил о трансфере капитана сборной Украины по футболу

Австрийский клуб объявил о трансфере капитана сборной Украины по футболу


фото: uaf.ua
Бывший защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко официально представлен как новичок австрийского ЛАСКа

Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Капитан молодежной сборной Украины подписал с лаской контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 300 тыс. Евро.

22-летний Евгений Чеберко в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 33 матчей и отдал 2 результативные передачи. На счету центрального защитника 12 матчей за молодежную сборную Украины. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 900 тыс. Евро.

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