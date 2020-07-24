Австрийский клуб объявил о трансфере капитана сборной Украины по футболу

24 июля, 2020, 14:29

Бывший защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко официально представлен как новичок австрийского ЛАСКа

Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.

Капитан молодежной сборной Украины подписал с лаской контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 300 тыс. Евро.

22-летний Евгений Чеберко в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 33 матчей и отдал 2 результативные передачи. На счету центрального защитника 12 матчей за молодежную сборную Украины. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 900 тыс. Евро.

30 июня стало известно, что капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко переходит из "Зари" в австрийский клуба ЛАСК .