Австрийский клуб объявил о трансфере капитана сборной Украины по футболу
24 июля, 2020, 14:29
Бывший защитник луганской "Зари" Евгений Чеберко официально представлен как новичок австрийского ЛАСКа
Об этом сообщает официальный сайт австрийского клуба.
Капитан молодежной сборной Украины подписал с лаской контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 300 тыс. Евро.
22-летний Евгений Чеберко в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 33 матчей и отдал 2 результативные передачи. На счету центрального защитника 12 матчей за молодежную сборную Украины. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 900 тыс. Евро.
- 30 июня стало известно, что капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко переходит из "Зари" в австрийский клуба ЛАСК .
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