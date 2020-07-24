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Espreso.tvОбществоАнтибиотики, которые помогают при COVID-19: львовские больницы получили помощь

Антибиотики, которые помогают при COVID-19: львовские больницы получили помощь


фото: Пресслужба народного депутата України Миколи Княжицького
Партию медикаментов доставила корпорация "Артериум" и нардеп Николай Княжицкий

Об этом сообщает "Еспресо-Захид".

Специальные лекарства, которые показали свою эффективность в борьбе с Коронавирусная инфекцией, получили ныне больница скорой помощи и фтизиатрической лечебно-диагностический центр во Львове. Эти медикаменты чрезвычайно важны, поскольку лечение осложнений от ковиду, а именно пневмонии, довольно дорогостоящее. Медики отмечают, что в день нужно лекарств на два с половиной тысяч гривен, а в реанимации эта сумма дорастает до шести тысяч.

"Наша больница специализируется на пневмониях, - отметил в комментарии" Эспрессо-Запад "руководитель Центра легочного здоровья Любомир Рак. - Поэтому у нас лежат пациенты с осложнениями от COVID-19. Сейчас у нас есть 177 пациентов, из которых у 153 подтвержден коронавирус. Мы имеем собственную лабораторию, где делаем ПЦР-тесты всем, кого принимаем. В течение суток получаем результат ".

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Нужны лекарства сейчас в медицинские учреждения привезла фирма "Галичфарм" корпорации "Артериум". С начала пандемии они помогали больницам по всей Украине.

"С началом пандемии корпорация« Артериум »активно включилась в борьбу и выделила финансовую помощь в размере 12000000 гривен, - рассказала" Еспресо-Захид "специалист по работе с общественностью" Галичфарм "корпорации" Артериум "Марьяна Ивашина. - Эти средства были направлены на помощь медицинским учреждениям, на реализацию программы, которая помогала в борьбе с ковидом. на сегодняшний день мы помогли 25 больницам Украины. мы уже передали 40 000 упаковок индивидуальной защиты и 24000 единицы медикаментозных лекарственных средств для более эффективной борьбы с недугом ".

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"Львов, к сожалению, еще остается лидером по количеству больных, - добавил" Эспрессо-Запад "народный депутат Украины Николай Княжицкий. - Мы благодарны всем, кто помогает львовским больницам." Галичфарм "- это львовское предприятие, которое входит в корпорацию" Артериум ". Они привезли антибиотики, лекарства, подходящие для лечения больных COVID -19, которые зарекомендовали себя, как очень эффективные".

Напомним, сегодня на Львовщине подтверждено более восемь тысяч случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки сделано 1160 ПЦР-тестов, из которых 126 - положительные.

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