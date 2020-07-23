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Espreso.tvОбществоЖитель Киевской области совершил смертельную аварию на Львовщине

Житель Киевской области совершил смертельную аварию на Львовщине


фото: Національна поліція Львівщини
За совершенное 39-летнему жителю города Бровары грозит наказание - до восьми лет лишения свободы

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null Следователи уже сообщили мужчине о подозрении в совершении смертельного ДТП, сообщили "Эспрессо-Запад" в полиции Львовщины.

ДТП произошло вчера, 22 июля, около 10.40 на автодороге "Львов - Ивано-Франковск" близ села Старое Село Пустомытовского района на Львовщине. Как установили следователи, водитель автомобиля "Хюндай Элантра", 39-летний житель города Бровары Киевской области, нарушил требования Правил дорожного движения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Форд Эскорт" под управлением 46-летнего жителя города Бибрка. В результате столкновения водитель "Форда" получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Кроме того, был травмирован пассажир "Эскорта".

В тот же день следователи сообщили водителю "Хюндай" о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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