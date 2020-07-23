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Espreso.tvОбществоЗеленский считает, что необходимо расшифровать все пункты Минских соглашений

Зеленский считает, что необходимо расшифровать все пункты Минских соглашений

Украина настаивает на расшифровке каждого пункта Минских договоренностей. Расшифровка поможет понять, какие именно пункты может выполнить украинская сторона

Об этом на пресс-конференции в Станице Луганской заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента.

"Тогда мы будем знать и будем видеть, в состоянии ли выполнить это или не в состоянии, как это будем (выполнять, - ред.), кто отвечает (за выполнение, - ред.). Все эти вопросы, которые интересуют вас, есть (на переговорах, - ред.) в Минске и на Банковой, мы все их поднимаем. Каждый раз, просто читая пункт, или говоря о том, что запрещенное оружие, использование, кто отвечает - это целая история. Мы хотим мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что Украина хочет получить ответы на все вопросы, касающиеся выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

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