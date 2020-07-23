Зеленский считает, что необходимо расшифровать все пункты Минских соглашений

Об этом на пресс-конференции в Станице Луганской заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента.

"Тогда мы будем знать и будем видеть, в состоянии ли выполнить это или не в состоянии, как это будем (выполнять, - ред.), кто отвечает (за выполнение, - ред.). Все эти вопросы, которые интересуют вас, есть (на переговорах, - ред.) в Минске и на Банковой, мы все их поднимаем. Каждый раз, просто читая пункт, или говоря о том, что запрещенное оружие, использование, кто отвечает - это целая история. Мы хотим мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что Украина хочет получить ответы на все вопросы, касающиеся выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

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