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Espreso.tvОбществоИзменения в Земельный кодекс: Зеленский подписал закон о планировании территорий общин

Изменения в Земельный кодекс: Зеленский подписал закон о планировании территорий общин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин

Об этом говорится на сайте парламента.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель", который позволит урегулировать спорные вопросы установления границ объединенных теробщин.

Этим законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, Водного кодекса Украины, законов Украины "О землеустройстве", "О регулировании градостроительной деятельности" и "О Государственном земельном кадастре", которым вводится возможность составления схем территориального планирования территории общины как инструмента комплексного управления в области использования земель общины, установления их назначения, зонирования территории и определения направлений ее сбалансированного развития.

Это позволит обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов; усовершенствовать управление в сфере градостроительной деятельности и землеустройства; упростит выполнение топографо-геодезических и картографических работ для нужд территориального планирования; способствовать развитию автоматизированных систем управления ресурсами, комплексному сохранению полноценной жизненной среды, окружающей среды и культурного наследия.

Принятие закона также должно обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТГ, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности граждан.

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