Изменения в Земельный кодекс: Зеленский подписал закон о планировании территорий общин
Об этом говорится на сайте парламента.
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель", который позволит урегулировать спорные вопросы установления границ объединенных теробщин.
Этим законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, Водного кодекса Украины, законов Украины "О землеустройстве", "О регулировании градостроительной деятельности" и "О Государственном земельном кадастре", которым вводится возможность составления схем территориального планирования территории общины как инструмента комплексного управления в области использования земель общины, установления их назначения, зонирования территории и определения направлений ее сбалансированного развития.
Это позволит обеспечить устойчивое развитие территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов; усовершенствовать управление в сфере градостроительной деятельности и землеустройства; упростит выполнение топографо-геодезических и картографических работ для нужд территориального планирования; способствовать развитию автоматизированных систем управления ресурсами, комплексному сохранению полноценной жизненной среды, окружающей среды и культурного наследия.
Принятие закона также должно обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в пределах территории ОТГ, привлекать инвесторов, удовлетворять земельные потребности граждан.
- 17 июня законопроект №2280, который предлагает урегулирование вопросов установления границ и комплексного пространственного планирования территорий общин, во втором чтении поддержали 320 народных депутатов.
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