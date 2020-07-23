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Espreso.tvЭкономикаИз госбюджета в Пенсионный фонд в этом году поступит 202 млрд грн, - Минфин

Из госбюджета в Пенсионный фонд в этом году поступит 202 млрд грн, - Минфин

Из госбюджета в Пенсионный фонд в этом году поступит 202 млрд грн, при этом общие расходы ПФУ достигают 481 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В Украине нет проблем с выплатой пенсий. В этом году из госбюджета в Пенсионный фонд поступит 202 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, общие расходы Пенсионного фонда составляют 481 млн грн.

"Основными источниками покрытия этих расходов являются поступления по уплате единого социального взноса и средства госбюджета. В июне этого года уплата ЕСВ выросла по сравнению с июнем этого года. То есть просели май-апрель, но июнь ушел в плюс на 449 млн гривен", - цитирует пресс-служба слова Ермоличева.

Заместитель министра также отметил, что наименьшая пенсия в Украине установлена на уровне прожиточного минимума и составляет 1712 грн.

"Есть отдельные категории пенсионеров, которые могут иметь большую минимальную пенсию. Например, женщина, имея страховой стаж 30 лет, а мужчина - 35, получают минимальную пенсию в 2100 грн. Самая большая пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами. По состоянию на 1 июля это 17 120 грн ", - отметил он.

Ермоличев добавил, что отдельная категория пенсионеров - это судьи, для которых такого ограничения нет. По его словам, средний размер пенсий в них 45,9 тыс. грн.

По данным заместителя министра, всего пенсионеров в Украине 11 млн  пенсионеров, которые получают 2-4 тыс. грн - около 9 млн.

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