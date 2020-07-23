Воришка, который решил поиграть в криминальный боевик, - представитель МВД о полтавском нападавшем
23 июля, 2020, 21:41
События в Полтаве, где человек взял в заложники полицейского, не связаны с событиями в Луцке, где другой человек захватил автобус с людьми
Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Общественное радио .
"История в Полтаве не связана с событиями в Луцке. Здесь обычный уголовный воришка, который не хочет идти в тюрьму и решил поиграть в криминальный боевик", - говорит Шевченко.
По его словам, за такими событиями которые произошли в Луцке, часто бывает волна заминирований и псевдоминирований, которая может быть связана с эмоциями и хайпом.
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- Напомним, ранее мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна.
- Похититель с гранатой двигался по трассе Полтава-Киев в Решетиловском районе.
- Впоследствии мужчина требовал освободить его от уголовной ответственности.
- Полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.
- Мужчину, который захватил в заложники полицейского в Полтаве, ищут с помощью квадрокоптером.
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