Во Львове писатели читают свои произведения на крыше
Об этом сообщает "Эспрессо-Запад".
Писательница будет читать страницы своего романа "Аккуратные прописи эрцгерцога Вильгельма", в основе которого личная история одного из самых экстравагантных членов императорской семьи Габсбургов - Вильгельма, больше известного в Украине под боевым псевдонимом Василий Вышиваный.
Как рассказала Наталья Сняданко в комментарии "Эспрессо-Запад", выбор "Опрятных прописей" - неслучаен: это последний ее роман, а также вчера она получила для ознакомления перевод части романа польской, который воплощает Задура.
"Центр Довженко во Львове содержится в Сиховском микрорайоне, где я живу уже много лет, - говорит Наталья Сняданко. - Но это, наверное, впервые на моей памяти здесь организуют исключительно литературную событие".
Событие, о котором речь - "Dovzhenko TALKS: Литература на крыше" - это победитель экспресс-проектов конкурса "Фокус на культуру", организованного Львовским городским советом. Наталья Сняданко - уже второй литератор, который будет читать свои произведения в пределах этого события. Первым был украинский поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинский.
Фото Екатерины Слипченко (архив Натальи Сняданко)
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