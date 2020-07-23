Во Львове писатели читают свои произведения на крыше

23 июля, 2020, 13:53

Сегодня в восемь вечера на крыше Центра Довженко во Львове состоятся литературные чтения с известной украинской писательницей и переводчицей художественной литературы Натальей Сняданко

Об этом сообщает "Эспрессо-Запад".

Писательница будет читать страницы своего романа "Аккуратные прописи эрцгерцога Вильгельма", в основе которого личная история одного из самых экстравагантных членов императорской семьи Габсбургов - Вильгельма, больше известного в Украине под боевым псевдонимом Василий Вышиваный.

Как рассказала Наталья Сняданко в комментарии "Эспрессо-Запад", выбор "Опрятных прописей" - неслучаен: это последний ее роман, а также вчера она получила для ознакомления перевод части романа польской, который воплощает Задура.

"Центр Довженко во Львове содержится в Сиховском микрорайоне, где я живу уже много лет, - говорит Наталья Сняданко. - Но это, наверное, впервые на моей памяти здесь организуют исключительно литературную событие".

Событие, о котором речь - "Dovzhenko TALKS: Литература на крыше" - это победитель экспресс-проектов конкурса "Фокус на культуру", организованного Львовским городским советом. Наталья Сняданко - уже второй литератор, который будет читать свои произведения в пределах этого события. Первым был украинский поэт, переводчик и литературовед Остап Сливинский.

Фото Екатерины Слипченко (архив Натальи Сняданко)