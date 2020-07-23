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Espreso.tvОбществоВНО-2020: названы пороговые баллы по украинскому языку

ВНО-2020: названы пороговые баллы по украинскому языку

Экспертная комиссия по вопросам определения результатов ВНО при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал/не сдал по украинскому языку и литературе на уровне 22 баллов

Об этом сообщили по результатам сегодняшнего заседания комиссии, которое транслировалось в режиме онлайн на YouTube-канале Украинского центра.

Пороговый балл ВНО по украинскому языку и литературе в этом году составляет 22 балла.

Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований из которых засчитываются как оценку за ГНА) будут размещены на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания на следующий день после заседания экспертной комиссии.

  • Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал / не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов.

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