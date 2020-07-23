ВНО-2020: названы пороговые баллы по украинскому языку

23 июля, 2020, 14:48

Экспертная комиссия по вопросам определения результатов ВНО при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал/не сдал по украинскому языку и литературе на уровне 22 баллов

Об этом сообщили по результатам сегодняшнего заседания комиссии, которое транслировалось в режиме онлайн на YouTube-канале Украинского центра.

Пороговый балл ВНО по украинскому языку и литературе в этом году составляет 22 балла.

Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований из которых засчитываются как оценку за ГНА) будут размещены на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания на следующий день после заседания экспертной комиссии.

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал / не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов.

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