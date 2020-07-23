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Espreso.tvОбществоВ ВСУ произошла вспышка COVID-19: за сутки зафиксировали 16 новых случаев заражения

В ВСУ произошла вспышка COVID-19: за сутки зафиксировали 16 новых случаев заражения

За последние сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 16 новых случаев заражения коронавирусной болезнью, большинство инфицированных находится в учреждениях здравоохранения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 10.00 23 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 143 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 551 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе , самоизоляция) находится 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 63 человека. Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 работника ВСУ, Военно медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Конотопская ЦРБ - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 человек (Киевская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Львовская область - 2 военнослужащих, Сумская область - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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