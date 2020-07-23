В ТКГ договорились открыть 2 новых КПВВ в зоне ООС до 10 ноября, - ОБСЕ
23 июля, 2020, 11:32
Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в зоне ООС
Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
Дата открытия не позднее 10 ноября 2020 года.
Речь идет о КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области.
- Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что Трехсторонняя группа договорилась о "полном прекращении огня" на Донбассе с 27 июля.
- Представитель России в ТКГ Борис Грызлов подтвердил согласование мероприятий по прекращению огня с 27 июля.
- В ОБСЕ рассказали об условиях нового перемирия на Донбассе, что должно начаться 27 июля.
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