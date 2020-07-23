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Espreso.tvОбществоВ ТКГ договорились открыть 2 новых КПВВ в зоне ООС до 10 ноября, - ОБСЕ

В ТКГ договорились открыть 2 новых КПВВ в зоне ООС до 10 ноября, - ОБСЕ


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Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в зоне ООС

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Дата открытия не позднее 10 ноября 2020 года.

Речь идет о КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области.

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