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Espreso.tvОбществоВ Полтаве подозреваемый в похищении транспорта угрожает взорвать гранату, полиция ведет с ним переговоры

В Полтаве подозреваемый в похищении транспорта угрожает взорвать гранату, полиция ведет с ним переговоры

Полиция проводит спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне авто, мужчина угрожает гранатой

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

На ул. Остапа Вишни проводится операция по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Мужчина сопротивляется и угрожает взорвать гранату. С ним ведут переговоры.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции и другие спецслужбы.

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