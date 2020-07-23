В Полтаве подозреваемый в похищении транспорта угрожает взорвать гранату, полиция ведет с ним переговоры
23 июля, 2020, 10:59
Полиция проводит спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне авто, мужчина угрожает гранатой
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
На ул. Остапа Вишни проводится операция по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Мужчина сопротивляется и угрожает взорвать гранату. С ним ведут переговоры.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции и другие спецслужбы.
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