В Полтаве подозреваемый в похищении транспорта угрожает взорвать гранату, полиция ведет с ним переговоры

23 июля, 2020, 10:59

Полиция проводит спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне авто, мужчина угрожает гранатой

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

На ул. Остапа Вишни проводится операция по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Мужчина сопротивляется и угрожает взорвать гранату. С ним ведут переговоры.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции и другие спецслужбы.