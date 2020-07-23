В Польше ищут 240 участников "коронавирусной" вечеринки на катамаране
Об этом сообщает RMF24 .
Указанная вечеринка происходила 12 июня в заливе возле Гданьска. 20 июля несколько участников выяснили, что больны коронавирусом.
По словам пресс-секретаря санэпидслужбы Гданьска, на борту было около 236 пассажиров из разных городов - минимум 212 клиентов, а также диджеи, звукотехники и другой обслуживающий персонал.
Организаторы вечеринки не смогли предоставить исчерпывающий список людей и их контакты - билеты были НЕ именные, поэтому нередко один человек покупал сразу несколько, для себя и друзей, или для перепродажи.
Часть из этого списка теперь не отвечают на звонки с санэпидслужбы или утверждают, что продали билет другому человеку и не имеют его номера.
В настоящее время удалось найти 97 участников вечеринки, 18 уже на самоизоляции и ожидают результатов теста.
По словам пресс-секретаря санэпидслужбы, пока положительный результат подтвердили у трех человек - одного из Гданьска и двух из Познани, после чего и начались поиски остальных. Также ожидают подтверждения подозрения относительно четырех человек из Варшавы.
Организатору вечеринки грозит административная ответственность за то, что он собрал на борту парохода запрещенное количество людей. Сейчас в Польше разрешены мероприятия с участием не более 150 человек.
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