 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше ищут 240 участников "коронавирусной" вечеринки на катамаране

В Польше ищут 240 участников "коронавирусной" вечеринки на катамаране

В Польше органы здравоохранения просят прийти сдать тесты около 240 участников вечеринки на пароходе, после того как среди них оказались больные коронавирусом

Об этом сообщает RMF24 .

Указанная вечеринка происходила 12 июня в заливе возле Гданьска. 20 июля несколько участников выяснили, что больны коронавирусом.

По словам пресс-секретаря санэпидслужбы Гданьска, на борту было около 236 пассажиров из разных городов - минимум 212 клиентов, а также диджеи, звукотехники и другой обслуживающий персонал.

Организаторы вечеринки не смогли предоставить исчерпывающий список людей и их контакты - билеты были НЕ именные, поэтому нередко один человек покупал сразу несколько, для себя и друзей, или для перепродажи.

Часть из этого списка теперь не отвечают на звонки с санэпидслужбы или утверждают, что продали билет другому человеку и не имеют его номера.

В настоящее время удалось найти 97 участников вечеринки, 18 уже на самоизоляции и ожидают результатов теста.

По словам пресс-секретаря санэпидслужбы, пока положительный результат подтвердили у трех человек - одного из Гданьска и двух из Познани, после чего и начались поиски остальных. Также ожидают подтверждения подозрения относительно четырех человек из Варшавы.

Организатору вечеринки грозит административная ответственность за то, что он собрал на борту парохода запрещенное количество людей. Сейчас в Польше разрешены мероприятия с участием не более 150 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать