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Espreso.tvОбществоВ МОН сообщили, в каких регионах дети смогут пойти в школу с сентября

В МОН сообщили, в каких регионах дети смогут пойти в школу с сентября

В Министерстве образования рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" в новом адаптивном карантине

Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" .

"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на "красном" уровне есть запрет посещения учебных заведений", - объяснила Мандзий.

Она добавила, что уровень эпидемической ситуации устанавливать на определенный промежуток времени.

 

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