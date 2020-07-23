В МОН сообщили, в каких регионах дети смогут пойти в школу с сентября

23 июля, 2020, 09:08

В Министерстве образования рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" в новом адаптивном карантине

Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" .

"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на "красном" уровне есть запрет посещения учебных заведений", - объяснила Мандзий.

Она добавила, что уровень эпидемической ситуации устанавливать на определенный промежуток времени.