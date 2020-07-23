В МОН сообщили, в каких регионах дети смогут пойти в школу с сентября
23 июля, 2020, 09:08
В Министерстве образования рассказали, что дети смогут пойти в школу 1 сентября, если регион не попадает в "красную зону" в новом адаптивном карантине
Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24" .
"В случае, если ваша территория попадет в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только на "красном" уровне есть запрет посещения учебных заведений", - объяснила Мандзий.
Она добавила, что уровень эпидемической ситуации устанавливать на определенный промежуток времени.
- Напомним, карантин в Украине продлили до 31 августа; правительство также решило изменить формат адаптивного карантина, с 1 августа он будет работать иначе.
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