В Киеве зафиксировано 112 новых случаев COVID-19 - Кличко

23 июля, 2020, 10:52

В столице в целом 7278 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом написал мэр Виталий Кличко в Telegram.

Заболели 60 женщин в возрасте (от 19 до 88 л.), 47 мужчин в возрасте (от 19 - 73 л.), 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего вылечились 2546 жителей столицы.

По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине зафиксировано 61 851 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1551 - летальные, 34000 человек выздоровели.