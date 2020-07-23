В Киеве зафиксировано 112 новых случаев COVID-19 - Кличко
23 июля, 2020, 10:52
В столице в целом 7278 подтвержденных случаев COVID-19
Об этом написал мэр Виталий Кличко в Telegram.
Заболели 60 женщин в возрасте (от 19 до 88 л.), 47 мужчин в возрасте (от 19 - 73 л.), 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов.
Выздоровели за минувшие сутки 25 человек. Всего вылечились 2546 жителей столицы.
- По состоянию на утро четверга, 23 июля, в Украине зафиксировано 61 851 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1551 - летальные, 34000 человек выздоровели.
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