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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" авто возле ТРЦ на Оболони, сообщение оказалось фейком

В Киеве "заминировали" авто возле ТРЦ на Оболони, сообщение оказалось фейком


фото: dtp.kiev.ua
23 июля сообщили о заминировании авто, припаркованного возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, полиция проверила авто.

После проверки взрывотехниками взрывчатку не нашли.

Журналисты, прибывшие на место происшествия, не нашли машины.

  • Напомним, 23 июля полиция города Киева частично ограничила движение по улице Киото через неизвестный пакет на остановке транспорта

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