В Киеве "заминировали" авто возле ТРЦ на Оболони, сообщение оказалось фейком
23 июля, 2020, 12:27
23 июля сообщили о заминировании авто, припаркованного возле ТРЦ "Метрополис" на Оболони
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Сообщается, полиция проверила авто.
После проверки взрывотехниками взрывчатку не нашли.
Журналисты, прибывшие на место происшествия, не нашли машины.
- Напомним, 23 июля полиция города Киева частично ограничила движение по улице Киото через неизвестный пакет на остановке транспорта
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