В Киеве перекрыли улицу Киото через подозрительный пакет на остановке

23 июля, 2020, 11:54

В Деснянском районе Киева временно ограничено движение по улице Киото через неизвестный пакет на остановке транспорта

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", - говорится в сообщении.

Сейчас идет проверка взрывотехников.