В Киеве перекрыли улицу Киото через подозрительный пакет на остановке
23 июля, 2020, 11:54
В Деснянском районе Киева временно ограничено движение по улице Киото через неизвестный пакет на остановке транспорта
Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.
"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", - говорится в сообщении.
Сейчас идет проверка взрывотехников.
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