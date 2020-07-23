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Espreso.tvОбществоВ Киеве перекрыли улицу Киото через подозрительный пакет на остановке

В Киеве перекрыли улицу Киото через подозрительный пакет на остановке

В Деснянском районе Киева временно ограничено движение по улице Киото через неизвестный пакет на остановке транспорта

Об этом сообщила патрульная полиция Киева в Telegram.

"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", - говорится в сообщении.

Сейчас идет проверка взрывотехников.

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