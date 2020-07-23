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Espreso.tvОбществоВ Галиче люди перекрыли трассу на Львов

В Галиче люди перекрыли трассу на Львов


фото: galka.if.ua
Требуют компенсаций за наводнение

Сегодня около трех десятков жителей Галича перекрыли движение по трассе национального значения Н-09 "Мукачево - Львов". Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу, время от времени пропуская автомобили, пишет местное издание " Курс ".

Галичане требуют от горсовета отмены незаконного, по их мнению, решения сессии об утверждении списка на получение материальной помощи семьям, пострадавшим в результате наводнения.

Люди недовольны размерами компенсаций, которые по решению сессии им должны быть выплачены.

Напомним, по решению Правительства владельцы пострадавших домов могут получить 20, 50 или 300 000 грн компенсации в зависимости от нанесенных повреждений.

На месте работают шесть сотрудников полиции, которые обеспечивают правопорядок.

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