В Бельгии усилили карантин: ввели обязательное ношение масок в общественных местах
Об этом заявила в четверг, 23 июля, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес (Sophie Wilmès) по итогам заседания Совета безопасности, сообщает The Brussels Times .
"Средний уровень заболеваемости существенно увеличился по сравнению с предыдущей неделей. Репродуктивное число (коэффициент, который фиксирует количество новых случаев инфекции, вызванных одним больным) выросло больше единицы. Это является индикатором того, что эпидемия снова пошла в наступление. При этом чаще всего жертвами инфекции становятся молодые люди в возрасте 20-30 лет ", - заявила Вильмес.
Решения, принятые на заседании Совета безопасности Бельгии, означают, что страна не приступит с 1 августа к 5-му этапу отмены ограничений.
Отмечается, что максимальное количество людей, которое может встречаться вместе, останется неизменной - 15 человек. Шоу и фестивали не будут разрешены с 1 сентября, как это планировалось ранее.
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