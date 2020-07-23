В Бельгии усилили карантин: ввели обязательное ношение масок в общественных местах

23 июля, 2020, 20:44

Из-за увеличения показателей заболеваемости COVID-19 правительственный Совет безопасности Бельгии принял решение усилить карантинные нормы

Об этом заявила в четверг, 23 июля, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес (Sophie Wilmès) по итогам заседания Совета безопасности, сообщает The Brussels Times .

"Средний уровень заболеваемости существенно увеличился по сравнению с предыдущей неделей. Репродуктивное число (коэффициент, который фиксирует количество новых случаев инфекции, вызванных одним больным) выросло больше единицы. Это является индикатором того, что эпидемия снова пошла в наступление. При этом чаще всего жертвами инфекции становятся молодые люди в возрасте 20-30 лет ", - заявила Вильмес.

Решения, принятые на заседании Совета безопасности Бельгии, означают, что страна не приступит с 1 августа к 5-му этапу отмены ограничений.

Отмечается, что максимальное количество людей, которое может встречаться вместе, останется неизменной - 15 человек. Шоу и фестивали не будут разрешены с 1 сентября, как это планировалось ранее.

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