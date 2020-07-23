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Espreso.tvЭкономикаУкраина планирует повторный выпуск евробондов, отмененный ранее из-за отставки Смолия

Украина планирует повторный выпуск евробондов, отмененный ранее из-за отставки Смолия

Министерство финансов планирует повторный выпуск 12-летних еврооблигаций, который был отменен ранее в связи с отставкой Смолия

Об этом написал финансовый аналитик ICU Михаил Демкив в Тelegram.

"Украина пытается повторить размещение еврооблигаций со сроком погашения в 2033 году. Предыдущая попытка сорвалась из-за неожиданного заявления об отставке главы НБУ Смолия. Достаточно редкий случай, когда в процессе сделки она была отменена", - написал Демкив.

По его словам, выпуск предлагается инвесторам на тех же условиях.

  • Напомним, 30 июня, Украина планировала разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, а также объявить тендер по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $ 750 млн.
  • Минфин 2 июля отказался от размещения еврооблигаций с погашением в 2033 году, а также отозвал предложение о выкупе выпусков предыдущих лет после заявления Смолия об отставке.

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