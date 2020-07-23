Украл 30 тыс. грн и угрожал палкой: в Харькове мужчина ограбил почту

23 июля, 2020, 18:37

В Немышлянском районе Харькова мужчина совершил разбойное нападение на почтовое отделение, украв 30 тыс. грн

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"23 июля около 16:17 в полицию поступила информация о том, что в помещение почты на улице Льва Ландау зашел неизвестный мужчина в балаклаве и под угрозой применения палки заставил открыть сейф. Затем злоумышленник связал кассира и закрыл вместе с другой работницей в подсобке. После чего завладел деньгами и скрылся ", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Фото: hk.npu.gov.ua

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