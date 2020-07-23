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Espreso.tvОбществоУ Путина заявили, что местные выборы в Украине "противоречат Минским соглашениям"

У Путина заявили, что местные выборы в Украине "противоречат Минским соглашениям"

Представитель России в Трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске Борис Грызлов заявил, что постановление Верховной Рады о проведении местных выборов 25 октября "противоречит Минским соглашениям"

Как передает ТАСС, Грызлов заявил, что обсуждение любых вопросов в политической, экономической и гуманитарной сферах "в условиях, когда высший законодательный орган Украины принял решение, что исключают урегулирование конфликта на основе Минских соглашений, лишены всякого смысла".

"Речь идет о постановлении Верховной Рады от 15 июня о проведении местных выборов, в котором, в качестве условий проведения выборов на Донбассе, выдвинутые условия, которые прямо противоречат Минским соглашениям", - добавил Грызлов.

Отметим, что вопрос выборов в ОРДЛО 9 июня обсудили в политической подгруппе Трехсторонней контактной группа в Минске. По словам представителя Донецкой области в ТКГ Дениса Казанского, страна готова к проведению таких выборов, однако поддерживаемые Россией группировки в этом не заинтересованы.

Ранее вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что все главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" получили российские паспорта, поэтому согласно законодательству Украины, они не смогут участвовать в местных выборах в ОРДЛО.

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