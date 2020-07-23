У мэра Славянска обнаружили COVID-19

23 июля, 2020, 12:10

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что у него подтвердили COVID-19

Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.

По его словам, он сейчас находится под наблюдением врачей.

"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - коронавирусом заболел. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.