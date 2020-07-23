Ткаченко заявил, что в Украине планируют создать еще один музей современного искусства

23 июля, 2020, 15:01

В Украине планируют создать один музей современного искусства

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио Свобода.

"Есть предварительные наметки того, где он будет расположен. Сейчас говорить не буду. Не хочу. Нужно сделать работу, чтобы можно было анонсировать такой большой вызов, но это будет интересная концепция", - сказал Ткаченко.

В ответ на вопрос о стоимости и сроках строительства, а также наполнении музея министр заявил: «Проще привлечь краны и начать что-то строить. Самое главное в этой истории, не торопиться в том смысле, что завтра все должно быть решено. Музей современного искусства должен быть наполнен смыслами. Понимание того, где он будет расположен и примерно каким образом двигаться, на сегодняшний момент существует "

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