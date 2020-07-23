Сутки в зоне ООС: ранены 4 украинских военных, потери россиян - 4 боевика

23 июля, 2020, 07:28

В среду, 22 июля, российские войска на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностям 120-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону украинских позиций 25 мин. Вблизи Хутора Свободный агрессор привел гранатометы различных систем, а у Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. С этого же вооружения враг стрелял неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.

Против защитников Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру на этом участке фронта противник также бил из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

22 июля в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медучреждение и оказали им необходимую помощь.

Бойцы ООС в ответ на провокации россиян применили штатное вооружение. По данным разведки, 22 июля украинские военные уничтожили одного и ранили трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным 21 июля, россияне потеряли двух боевиков погибшим.

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