Суд отпустил на поруки второго подозреваемого по делу обливания зеленкой нардепа ОПЗЖ Волошина

23 июля, 2020, 17:50

23 июля Печерский суд отпустил на поруки второго подозреваемого в обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - Игоря Чепкасова

Об этом сообщил из зала суда активист Вадим Балановский.

"Игорь Чепкасов, который был задержан вместе с Александром Погребиским под ВРУ и которого ударил в лицо депутат от ОПЗЖ Волошин, взят на поруки", - написал он.

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Напомним, ранее на поруки взяли Александра Погребиского.

17 июля нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады к тридцатой годовщине подписания Декларации о суверенитете Украины. Нардепы фракций "ЕС", "Голос" и "СН", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" обратились к главе ВР Дмитрию Разумкову направить запросы в правоохранительные органы из-за слова Волошина.

21 июля на улице Грушевского зеленкой облили депутата ОПЗЖ Олега Волошина. Зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова. Впоследствии, появилось видео .

23 июля в Печерском суде проходила акция в поддержку ветерана Александра Погребиского и Игоря Чепкасова, задержанных под Радой.

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