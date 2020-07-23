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Espreso.tvОбществоСуд отпустил на поруки второго подозреваемого по делу обливания зеленкой нардепа ОПЗЖ Волошина

Суд отпустил на поруки второго подозреваемого по делу обливания зеленкой нардепа ОПЗЖ Волошина

23 июля Печерский суд отпустил на поруки второго подозреваемого в обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - Игоря Чепкасова

Об этом сообщил из зала суда активист Вадим Балановский.

"Игорь Чепкасов, который был задержан вместе с Александром Погребиским под ВРУ и которого ударил в лицо депутат от ОПЗЖ Волошин, взят на поруки", - написал он.

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Напомним, ранее на поруки взяли Александра Погребиского.

  • 17 июля нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады к тридцатой годовщине подписания Декларации о суверенитете Украины. Нардепы фракций "ЕС", "Голос" и "СН", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" обратились к главе ВР Дмитрию Разумкову направить запросы в правоохранительные органы из-за слова Волошина.
  • 21 июля на улице Грушевского зеленкой облили депутата ОПЗЖ Олега Волошина. Зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова. Впоследствии, появилось видео .
  • 23 июля в Печерском суде проходила акция в поддержку ветерана Александра Погребиского и Игоря Чепкасова, задержанных под Радой.

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