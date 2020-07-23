Суд отпустил на поруки второго подозреваемого по делу обливания зеленкой нардепа ОПЗЖ Волошина
23 июля, 2020, 17:50
23 июля Печерский суд отпустил на поруки второго подозреваемого в обливании зеленкой нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - Игоря Чепкасова
Об этом сообщил из зала суда активист Вадим Балановский.
"Игорь Чепкасов, который был задержан вместе с Александром Погребиским под ВРУ и которого ударил в лицо депутат от ОПЗЖ Волошин, взят на поруки", - написал он.
Смотрите также: Полиция держит, Волошин бьет: появилось видео стычки ветеранов и облитого зеленкой нардепа
Напомним, ранее на поруки взяли Александра Погребиского.
- 17 июля нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады к тридцатой годовщине подписания Декларации о суверенитете Украины. Нардепы фракций "ЕС", "Голос" и "СН", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" обратились к главе ВР Дмитрию Разумкову направить запросы в правоохранительные органы из-за слова Волошина.
- 21 июля на улице Грушевского зеленкой облили депутата ОПЗЖ Олега Волошина. Зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова. Впоследствии, появилось видео .
- 23 июля в Печерском суде проходила акция в поддержку ветерана Александра Погребиского и Игоря Чепкасова, задержанных под Радой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор