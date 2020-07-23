США обвинили РФ в испытании в космосе оружия для уничтожения спутников

23 июля, 2020, 22:30

Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в испытании в космосе оружия для уничтожения спутников

Об этом говорится в заявлении Комического командования США.

15 июля Россия вывела на земную орбиту аппарат "Космос-2543". От него отделился еще один аппарат, назначение которого не ясно.

В командовании говорят, что имеют доказательства того, что это именно испытания противоспутникового оружия, и это уже не первая миссия - в 2017 году РФ также запустила аппарат, который использовала не по тому назначению, которое было заявлено официально.

"Это является еще одним свидетельством постоянных усилий России по разработке и испытанию космических систем, а также соответствует опубликованной военной доктрине Кремля по использованию оружия, грозит американским и союзным космическим мощностям", - сказал генерал Джон В. "Джей" Рэймонд, главнокомандующий Космических сил США.

Вице-маршал авиации Великобритании Харви Смит также обвинил Москву в испытании космического оружия. По его словам, такие действия России могут поставить под угрозу мирное использование космоса, потому что из-за обломков существует опасность для систем, от которых зависит весь мир.

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