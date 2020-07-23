 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСотрудник СБУ продавал оружие и боеприпасы: ему грозит до 7 лет тюрьмы

Сотрудник СБУ продавал оружие и боеприпасы: ему грозит до 7 лет тюрьмы


фото: ДБР
Правоохранители задержали сотрудника одного из Киевских подразделений Службы безопасности Украины во время сбыта оружия и боеприпасов гражданскому лицу

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Работник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. На сумму $1500", - говорится в сообщении.

Сотрудник СБУ задержали 22 июля во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты. В ходе обысков правоохранители также обнаружили и изъяли 3,5 тыс. патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

ГБР задержало работника СБУ во время сбыта боеприпасов Следователи Государственного бюро расследований, расположенного в ...

Опубликовано Государственное бюро расследований четвергу, 23 Июль 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать