Сотрудник СБУ продавал оружие и боеприпасы: ему грозит до 7 лет тюрьмы

"Работник СБУ наладил механизм сбыта оружия и боеприпасов гражданским лицам. Так, в ходе следствия следователями задокументирован факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов калибра 5.45 мм. На сумму $1500", - говорится в сообщении.

Сотрудник СБУ задержали 22 июля во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты. В ходе обысков правоохранители также обнаружили и изъяли 3,5 тыс. патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

ГБР задержало работника СБУ во время сбыта боеприпасов Следователи Государственного бюро расследований, расположенного в ... Опубликовано Государственное бюро расследований четвергу, 23 Июль 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb