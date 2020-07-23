Соперник Усика Чисора размышляет о переходе в MMA

23 июля, 2020, 18:46

Британский боксер Дерек Чисора рассматривает возможность попробовать себя в MMA

Об этом сообщает Sky Sports.

"Пока что приоритетом является бой с Усиком. Но я уже говорил, что готов драться с лучшими в MMA. Многие представители MMA переходят в бокс, а я бы хотел стать тем, кто из бокса пришел к ним и вырубил нескольких мощных ребят", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Напомним, 31 мая Дерек Чисора заявил, что откажется от боя с Александром Усиком , если с поединком и в дальнейшем не будет определенности.