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Espreso.tvСпортСоперник Усика Чисора размышляет о переходе в MMA

Соперник Усика Чисора размышляет о переходе в MMA


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора рассматривает возможность попробовать себя в MMA

Об этом сообщает Sky Sports.

"Пока что приоритетом является бой с Усиком. Но я уже говорил, что готов драться с лучшими в MMA. Многие представители MMA переходят в бокс, а я бы хотел стать тем, кто из бокса пришел к ним и вырубил нескольких мощных ребят", - сказал Чисора.

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

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