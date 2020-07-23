Соглашение о перемирии на Донбассе должно быть подписано лидерами стран "Нормандской четверки", - Зеленский

23 июля, 2020, 19:32

Об этом он заявил во время подхода к СМИ с Президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в ходе осмотра пешеходного моста через р. Северский Донец и ознакомления с работой КПВВ "Станица Луганская", сообщает пресс-центр ОПГ .

"У нас действительно много профессионалов, которые находятся в постоянных переговорах в формате заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы, - ред.) и которые договорились об очень серьезном шаге для всей нашей страны - постоянном прекращении огня. Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. верю в то, что все стороны - Украина, Франция, Германия и РФ - подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет постоянное прекращение огня ", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки", что повышает статус этих договоренностей.

22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля должен придерживаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня . В России подтвердили прекращение огня на Донбассе.

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